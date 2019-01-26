Госслужащих США просят вернуться к работе

Американских служащих, которые более месяца не работали из-за "шатдауна", просят выйти на работу. Соответствующее уведомление в субботу, 26 января, разослало Административно-бюджетное управление США, сообщает Associated Press.

"Сотни тысяч федеральных служащих попросили вернуться к работе, оперативно и организованно возобновить деятельность", - передает агентство.

В уведомлении также говорится, что в управлении ценят "сотрудничество и усилия, приложенные в этот тяжелый период времени".

Поздним вечером в пятницу, 25 января, по местному времени (утро субботы по киевскому времени) президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о федеральном бюджете, позволяющий возобновить работу части госучреждений на три недели.

Напомним, "шатдаун" в США приостановлен на три недели. Президент Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля.

Как известно, "шатдаун" начался из-за разногласий президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Из-за приостановки работы правительства около четверти федеральных ведомств США ограничили деятельность. Без зарплаты остались почти 800 тысяч госслужащих.

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Источник: korrespondent.net