Не россиянка: возле усыпальницы Роксоланы изменили надпись

Из таблички возле усыпальницы Роксоланы в Турции изъяли упоминание о ее якобы российском происхождении. Об этом сообщило посольство Украины в Турции на своей странице в Facebook.

Соответствующие изменения были внесены по ходатайству посольства Украины в Турции

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

Хотя точное место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?)-1558) неизвестно, в историографии не оспаривается украинское происхождение сначала наложницы, а затем и жены султана Сулеймана I, нареченной после принятия ислама именем Хюррем. Она - мать султана Селима II.

Ранее в французской Тулузе установили памятник киевской княжне и королеве Франции Анне Ярославне. Это уже второй ее памятник, первый памятник Анне Ярославне был открыт в городе Санлис в 2005 году.

Как сообщалось, Роксолана возглавила список украинок, которыми больше всего интересуются в Википедии.

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Источник: korrespondent.net