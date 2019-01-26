Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2019, суббота, 14:51
-8°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
26. 01. 2019

Не россиянка: возле усыпальницы Роксоланы изменили надпись

Из таблички возле усыпальницы Роксоланы в Турции изъяли упоминание о ее якобы российском происхождении. Об этом сообщило посольство Украины в Турции на своей странице в Facebook.

Соответствующие изменения были внесены по ходатайству посольства Украины в Турции

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

Хотя точное место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?)-1558) неизвестно, в историографии не оспаривается украинское происхождение сначала наложницы, а затем и жены султана Сулеймана I, нареченной после принятия ислама именем Хюррем. Она - мать султана Селима II.

Ранее в французской Тулузе установили памятник киевской княжне и королеве Франции Анне Ярославне. Это уже второй ее памятник, первый памятник Анне Ярославне был открыт в городе Санлис в 2005 году.

Как сообщалось, Роксолана возглавила список украинок, которыми больше всего интересуются в Википедии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.