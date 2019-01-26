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26. 01. 2019

Кабмин обязал УПЦ МП указать связь с Россией

Официальное правительственное издание обнародовало список религиозных организаций, которые обязаны внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора. Соответствующий перечень, составленный Министерством культуры, был опубликован в официальном издании Урядовий кур’єр.

"1. Под действие частей седьмой и восьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (является частью) таких религиозных объединений: Русская (Российская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Русская (Российская) старообрядческая церковь..., другое название - Древлеправославная Поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ), Русская (Российская) древлеправославная церковь..., Русская (Российская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Эти организации обязаны в срок не позднее трех месяцев внести в свой устав предусмотренные частью седьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке, указывает Минкульт.

Как сообщалось, 20 декабря Рада обязала УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Президент Петр Порошенко утвердил это решение 22 декабря, проигнорировав обращение УПЦ МП с просьбой ветировать решение Рады. 

В УПЦ МП заявили, что изменить название церкви будет проблематично, поскольку она зарегистрирована в Украине, а не в России.

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Источник: korrespondent.net

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