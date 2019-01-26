Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату в 2019

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата в 2019 году прогнозируется на уровне 10,5 тысяч гривен. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-службу Кабмина.

"Среднюю зарплата прогнозируем около 10,5 тысяч грн, но я убежден, что этот показатель будет выше", - сказал Гройсман.

Премьер также отметил, что в вопросе оплаты труда ориентир один - создать такие условия, при которых украинцы возвращались бы домой и работали в Украине.

"Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинцев будет высокой", - сказал Гройсман.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине выросла до 4173 грн.

Как сообщалось, в прошлом году средняя зарплата за год увеличилась на четверть.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net