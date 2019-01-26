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26. 01. 2019

В Старых дорогах прошел Богоявленский бал

В Старых Дорогах 20 января по инициативе настоятеля православного храма Рождества Христова в селе Прусы иерея Владимира Сторчака прошел традиционный Богоявленский бал с участием учащихся 9-11 классов школ № 1, 2, 3 и гимназии № 1.

Поддержку в организации бала оказал отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, а также отдел образования, спорта и туризма райисполкома. Бал прошел в городском Дворце молодежи «Юность» и открылся выступлением хора Николаевского храма, исполнившего рождественские песнопения и колядки, сообщает sluck-eparchiya.by.

Программа бала состояла из двух отделений: в первом отделении пары исполняли классические бальные танцы, во втором — быстрые и задорные народные танцы мира.

Среди участников бала была проведена игра «Ангел», на которой каждый из школьников смог преподнести партнеру по танцам свой дар. Во время антракта для всех гостей был организован фуршет.

В Глубоком прошел Рождественский бал, вдохновителем которого стал душепастырь молодежи протоиерей Михаил Изоитко (благочинный Глубокского округа).

Подготовка к балу проходила под руководством городских хореографов, участие приняли делегаты форума Содружества православной молодежи во имя Преподобного Серафима Саровского – жители Глубокого и гости из разных уголков епархии, а также из России, сообщает eparhia992.by.

Источник: krynica.info

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