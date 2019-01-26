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26. 01. 2019

Во Франции началась новая волна протестов

Сотни демонстрантов одной из четырех заявленных акций движения "желтых жилетов" в полдень по местному времени начали шествие от Елисейских полей в Париже во Франции. Об этом в субботу, 26 января, информирует BFM TV.

Протестующие должны добраться до площади Бастилии около 17 часов по парижскому времени. Демонстранты скандируют "Макрона в отставку" и поют Марсельезу.

Марш проходит спокойно, столкновений протестующих с полицией не было зафиксировано.

La manifestation des gilets jaunes descend tranquillement les Champs-Élysées pic.twitter.com/UMblt0n7Z9

— BFMTV (@BFMTV) 26 января 2019 г.

Напомним, 19 января во время очередной акции протеста "желтых жилетов" были задержаны 20 человек.

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Источник: korrespondent.net

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