Архиепископ Феодосий наградил медалями полоцких учителей

В Боровухе близ Новополоцка 20 января в СШ №1 5 прошел большой Рождественский концерт, подготовленный отделом по образованию горисполкома.

Торжественную часть мероприятия открыл православный архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, сообщает eparhia992.by.

Глава епархии поздравил детей и взрослых со светлым Рождеством Христовым, пожелал укрепляться в вере и жить по законам Божіим: «Христос пришел на землю и принес нам самое главное – свет истины. Силу, мудрость и благодать свыше».

Правящий архиерей высоко оценил работу новополоцкой системы образования по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Наиболее ярко проявившим себя в этом направлении, а также специалистов, которые приняли участие в XVII Республиканских Свято-Евфросиниевских педагогических чтениях, Владыка поблагодарил дипломами Полоцкой епархии. Наград удостоились начальник отдела по учебной и воспитательной работе учебно-методического кабинета отдела по образованию горисполкома Наталья Стегашева и учитель начальных классов гимназии №1 Анна Шайтор, получившие медали Полоцкой епархии Белорусской Православной Церкви «Священномученик Константин, пресвитер Шаркощинский» ІІІ степени.

Председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич выразил благодарность архиепископу за совместную работу по воспитанию подрастающего поколения, по возрождению культурных и духовных ценностей.

Продолжила праздничную программу большая концертная программа. На сцену СШ №15 вышли юные таланты из СШ № 3,7, 15, гимназии № 2, Дворца детей и молодежи, Детской школы искусств

Владыка Феодосий уделил внимание всем ребятам, по традиции раздав каждому сладкие гостинцы.

Источник: krynica.info