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26. 01. 2019

Православные священники освятили новополоцкий роддом

В Новополоцке  23 января священнослужители православного храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» освятили Родильный дом Центральной городской больницы.

Настоятель храма протоиерей Александр Карандей и клирик храма протоиерей Георгий Скобей вместе с главной медсестрой роддома Аллой Рабышко и старшей операционной медсестрой акушерско-физиологического отделения Татьяной Лузько совершили совместную молитву, в сопровождении сотрудников учреждения прошли по всем этажам, освятив каждую палату, родильные залы и операционные блоки, сообщает eparhia992.by.

Источник: krynica.info

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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