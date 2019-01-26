Православные священники освятили новополоцкий роддом

В Новополоцке 23 января священнослужители православного храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» освятили Родильный дом Центральной городской больницы.
Настоятель храма протоиерей Александр Карандей и клирик храма протоиерей Георгий Скобей вместе с главной медсестрой роддома Аллой Рабышко и старшей операционной медсестрой акушерско-физиологического отделения Татьяной Лузько совершили совместную молитву, в сопровождении сотрудников учреждения прошли по всем этажам, освятив каждую палату, родильные залы и операционные блоки, сообщает eparhia992.by.
Источник: krynica.info
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