В Черновцах студент-иностранец пытался покончить с собой

В Черновцах около 4:00 субботы, 26 января, с балкона четвертого этажа дома выпал студент-иностранец. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

После падения иностранец находился в сознании, но получил многочисленные переломы и ушиб внутренних органов и был госпитализирован в больницу.

После опроса свидетелей и очевидцев происшествия правоохранители установили, что потерпевший является гражданином Египта и прибыл в Украину с целью обучения в Буковинском государственном медуниверситете.

По одной из версий, парень мог совершить попытку самоубийства по личным причинам.

Ранее во из окна квартиры на шестом этаже выпал школьник. От полученных травм он скончался на месте.

Также сообщалось, что в Черкассах из окна общежития выпал студент. 18-летний первокурсник погиб в больнице.

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Источник: korrespondent.net