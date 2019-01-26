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26. 01. 2019

В США евангелистка выиграла суд у отеля, уволившего ее за отказ работать в воскресенье

В США в штате Флорида в Майами 60-летняя эмигрантка с Гаити, мать шестерых детей, долго работавшая посудомойкой в Conrad Hotel и уволенная за отказ работать по воскресеньям из-за церковных служб, выиграла суд.

Мари-Джейн Пьерр ожидает от уволившего ее отеля возмещения зарплаты и морального ущерба, а также  21 миллион долларов, которые отель должен ей в качестве компенсации, сообщает miamiherald.com.

После увольнения женщина сразу подала иск о нарушении ее права на свободное вероисповедание и выиграла дело в федеральном суде присяжных, пояснив: «Я люблю Господа. Я никак не могла работать по воскресеньям, я чту заповеди Господни».

Суд присяжных пришел к выводу, что в своем решении об увольнении истицы администрация Conrad Hotel руководствовалась личными мотивами, поскольку ей хорошо было известно, что работница является прихожанкой евангельской церкви «Воины креста Христова», и вера запрещает ей работу в дни воскресных богослужений.

Девять лет Пьерр обменивалась сменами со своими сотрудницами по воскресеньям, и они всегда шли навстречу ее религиозным нуждам. После того, как администрация запретила ей договоренности с коллегами, Пьерр была уволена за «неоправданные прогулы».

Марк Брумер, адвокат истицы, сообщил, что защитник интересов гостиницы ложно свидетельствовал в суде, уверяя, что администрация якобы не знала о миссионерской службе Пьерр и причинах ее отказа работать по воскресеньям. Однако Пьерри еще в 2009 году информировала руководство о своем отказе работать в дни воскресных церковных служб и даже предупреждала, что иначе будет вынуждена уволиться. Тогда администрация проявила понимание и пошла ей навстречу.

Пресс-секретарь гостиничной группы отметила, что руководство группы «глубоко разочаровано решением суда присяжных, и не считает, что оно достаточно оправдано как материалами дела, так и действующим законодательством». Администрация отеля намерена подать апелляцию.

Источник: krynica.info

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