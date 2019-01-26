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26. 01. 2019

В Ровно подростки ради развлечения легли под приближающийся поезд

В Ровно у подростков появилось новое опасное развлечение. Дети ложатся на рельсы под поезд. Соответствующее видео в субботу, 26 января, в соцсети Facebook опубликовал основатель сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

На видео видно, как двое парней ложатся под идущий состав, а третий снимает это все на видео.

Машинист сигналил, однако юноши продолжали лежать. Когда поезд остановился - ребята встали и убежали.

Ранее было опубликовано видео, как подростки прыгают под колеса поезда в киевском метрополитене. 

Также сообщалось, что в Киеве подростки в районе станции метро Левобережная передвигались по крыше вагона поезда, едущего на высокой скорости.

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Источник: korrespondent.net

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