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26. 01. 2019

На КПВВ Чаплынка и Каланчак ограничили пропуск транспорта

На админгранице с Крымом в контрольных пунктах Чаплика и Каланчак ограничили пропуск транспортных средств из-за сбоя базы данных. Об этом в субботу, 26 января, сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

Отмечается, что ограничение может длиться до 28 января 2019 года.

В то же время пропуск пешеходов осуществляется установленным порядком, без ограничений.

Ранее стало известно, что на въезде в аннексированный Крым российские силовики задержали украинца, находившегося в федеральном розыске РФ.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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