Супрун объяснила, когда нужно вызывать "скорую"

Скорую помощь следует вызывать только тогда, когда температура тела превышает 40 градусов, в случае сердечной боли или проблем с дыханием. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения рассказала в интервью Радио Свобода, опубликованном в субботу, 26 января.

По ее словам, есть очень четкие причины, почему нужно вызывать "скорую", и когда "скорая" должна выезжать.

"Это когда есть температура более 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема дыхания и так далее. То, что было когда-то, что "скорая" оказывала услуги первичного звена, уже не будет продолжаться. Скорая помощь будет предоставлять экстренную медицинскую помощь. Очень правильно иногда диспетчера передают это на семейных врачей или на службу неотложных состояний. Но на самом деле нужно прежде всего позвонить своему семейному врачу, если есть температура", - сказала Супрун.

По словам и.о. министра здравоохранения, в случаях простуды, повышения температуры (даже до 39 градусов) пациент должен звонить своему врачу и решать все вопросы с ним.

"Если есть причина, почему врач должен приехать к своему пациенту, то они должны договориться, чтобы врач приехал. Если врач может по телефону дать совет, или если пациент может приехать к самому врачу, как необходимо, так они и договариваются", - пояснила Супрун.

Ранее в МОЗ сообщили, что время реагирования скорой помощи на вызов с момента получения уведомления и до первого контакта с пациентом составляет в среднем 8,5 минут.

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Источник: korrespondent.net