После инцидента с отравление детей в школьном автобусе в Киевской области полиция приняла решение провести обследование других школьных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 26 января.
По данным полиции, мероприятия продолжаются с целью обеспечения безопасности детей на пути в школу.
В частности, полицейские проверяют состояние зимних шин, исправность отопительных приборов, аварийных выходов и крепления кресел, а также наличие в школьных автобусах огнетушителей и аптечек.
Кроме этого, полицейские проводят профилактические беседы по соблюдению водителями правил дорожного движения и требований к перевозке организованных групп детей.
Cмотрите фотогалерею: Отравление детей в Киевской области: полиция проверяет школьные автобусы
По последним данным, количество детей, которые отравились после поездки в школьном автобусе в Киевской области, увеличилось до 12.
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Источник: korrespondent.net
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