Супрун развенчала миф о вакцинации

Существуют доказательства, что вакцины не "изнашивают" иммунитет, а создают защиту. Об этом в субботу, 26 января, в соцсети Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, еще 100 лет тому назад дети получали только одну прививку от натуральной оспы, а сегодня в Украине дети получают прививки от 10 опасных болезней.

"Вместе с увеличением количества инфекционных болезней, для профилактики которых проводят прививки, и использования комбинированных вакцин (когда одна вакцина защищает против нескольких инфекций) у многих родителей сформировалось представление, что из-за этого растет так называемая антигенная (компоненты вакцины, к которым собственно и формируется иммунитет) перегрузка иммунной системы и ее "износ". То есть иммунитет их ребенка не сможет справиться с прививкой несколькими вакцинами одновременно", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что иммунная система человека способна распознавать большое количеством антигенов одновременно.

"Иммунитет ребенка достаточно сильный, чтобы бороться с такими ежедневными вызовами. Но этого нельзя утверждать, когда речь идет об инфекционных болезнях. Для борьбы с корью либо дифтерией собственного иммунитета недостаточно. Поэтому так важно получить защиту от всех опасных болезней еще в раннем возрасте, и не забывать о повторных прививках (ревакцинация) и во взрослом", - отметила чиновница.

И.о. министра здравоохранения опровергла существование опасности для иммунитета, когда ребенок получает прививки против нескольких болезней одновременно.

"В ряде исследований изучали потенциальное взаимодействие многокомпонентной вакцины от кори (КПК) и вакцин для профилактики следующих болезней или введение вакцин против разных инфекций: ветряной оспы; многокомпонентной вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша (АКДС) и полиомиелита (ОПВ); многокомпонентной вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша-хемофильной инфекции (АКДС + Хиб) и ветряной оспы; отдельно против гемофильной инфекции (Хиб-инфекции) это только мизерная часть от проведенных исследований, которые не выявили подавление иммунного ответа при одновременном введении нескольких вакцин. Ни в одном из исследований не было зафиксировано снижения иммунного ответа либо угнетения иммунной системы. Причем прививки против этих болезней проводили в один день", - пишет Супрун.

По ее словам, существуют неопровержимые доказательства, что вакцины не "изнашивают" иммунитет и вызывают безопасную и эффективную реакцию - создают защиту.

Ранее в МОЗ развенчали миф о том, что прививки нужно делать только в детском возрасте.

От вакцинации в Украине никто не умер - Супрун

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Источник: korrespondent.net