Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2019, суббота, 22:54
-7°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
26. 01. 2019

В Венесуэле отреагировали на ультиматум стран ЕС

Правительство Венесуэлы отвергло требования европейских стран объявить новые президентские выборы в стране в течение восьми дней. Об этом в субботу, 26 января, пишет АР.

"Правительство Венесуэлы отвергает требования европейских стран о срочном объявлении новых президентских выборов", - говорится в сообщении.

В частности, глава правящей партии Диосдадо Кабельо заявил, что "лидеры вроде премьер-министра Испании Педро Санчеса должны дважды подумать, прежде чем читать Венесуэле лекции по демократии".

Как стало известно, 26 января ряд стран выдвинули ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в стране, иначе они признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

Напомним, 23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран. В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота.

Кризис в Венесуэле: в ЕС сделали заявление

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.