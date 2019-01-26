В Украине за пять лет цены на лекарства снизились на 40% - Супрун

В Украине за последние пять лет на 40% снизились цены на медицинские препараты, производимые в стране или привезенные дистрибьюторами. Об этом в интервью Радио Свобода, опубликованном в субботу, 26 января, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Еще в 2015 году мы передали государственные закупки на международные организации. Это 5 или 6 млрд гривен ежегодно, которые уже не идут через карманы. СБУ, Счетная палата и наши расчеты показывают, что на 40% снизились цены через международные организации с 2014 года до 2018. Это очень много средств, которые уже не идут через дистрибьюторов и "фарммафию", которая была когда-то в Украине", - отметила Супрун.

Напомним, по данным Госстата, с начала 2018 года в Украине подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

Минздрав обновил список бесплатных лекарств

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Источник: korrespondent.net