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26. 01. 2019

Протесты в Париже: более 50 задержанных

В Париже в субботу, 26 января, правоохранители задержали 52 участника акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что в Париже акция протеста переросла в столкновения "желтых жилетов" с полицией.

Как минимум трое манифестантов получили травмы.

По данным Министерства внутренних дел Франции, количество демонстрантов, которые вышли 26 января на акции протеста во Франции, составляет более 69 тысяч. В Париже на улицы вышли более 4000 протестующих.

Пока участники антиправительственного протеста в Париже собираются на площади Республики, чтобы провести так называемую "желтую ночь".

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Париже: более 50 задержанных

Напомним, 26 января в Париже возобновились протесты "желтых жилетов". Впервые акцию проведут еще и ночью.

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Источник: korrespondent.net

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