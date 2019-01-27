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27. 01. 2019

В Херсонской области спасли подростка, которого унесло на льдине

В Херсонской области подростка унесло течением в Днепр на льдине на два километра от берега, но его спасли полицейские, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел, когда двое подростков играли на льду у берега Днепра. Вдруг лед оторвался и одного парня унесло течением вниз по реке, его друг сразу позвонил в полицию.

По словам полицейских, патрульные в течение 5 минут нашли лодку у местного жителя и быстро поплыли за парнем. Течение уже успело отнести льдину на 2 километра от берега, но полицейские догнали ее и спасли подростка.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Ченки, парня отогрели, его жизни ничего не угрожает. "Ювенальные полицейские провели с 15-летним парнем и его родителями профилактическую беседу об опасности подобных забав на ледяных участках на водоемах", - добавил Ченка.

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Источник: korrespondent.net

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