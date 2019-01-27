Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в России

В Интернете появились кадры момента крушения сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области России 22 января 2019 года.
На кадрах видно, что во время посадки самолет буквально разломился на части и загорелся. При этом охваченная огнем кабина оторвалась и начала кувыркаться по земле.
Внимание! Нак видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, что во время посадки на военный аэродром в Оленегорске разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Предварительной причиной катастрофы стал снежный заряд. В результате аварии два члена экипажа погибли, третий умер позже в больнице.
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Источник: korrespondent.net
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