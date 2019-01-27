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27. 01. 2019

Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в России

В Интернете появились кадры момента крушения сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области России 22 января 2019 года.

На кадрах видно, что во время посадки самолет буквально разломился на части и загорелся. При этом охваченная огнем кабина оторвалась и начала кувыркаться по земле. 

Внимание! Нак видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что во время посадки на военный аэродром в Оленегорске разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Предварительной причиной катастрофы стал снежный заряд. В результате аварии два члена экипажа погибли, третий умер позже в больнице.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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