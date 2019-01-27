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27. 01. 2019

Пять человек погибли при стрельбе в США

Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, сообщила в субботу, 26 января, газета The Washington Post.

По ее словам, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.

По мнению полиции, два случая связаны. Подозреваемый - 21-летний молодой человек - находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.

Ранее в центре Торонто произошла стрельба, в результате один человек пострадал.

В США произошла стрельба: трое убитых, двое раненых

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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