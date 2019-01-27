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27. 01. 2019

Резидента Comedy Club не пустили в США

Резиденту российского Comedy Club Тимуру Батрутдинову отказали в визе в США. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Батрутдинов отметил, что причины отказа ему неизвестны. Он извинился перед зрителями, которые ждали его выступлений в Соединенных Штатах, и выразил надежду, что вскоре сможет поехать в США на гастроли.

Тимур Батрутдинов - российский комедийный актер и телеведущий. В 2005 году стал резидентом Comedy Club, где выступает дуэтом с Гариком Харламовым. 

 
 
 
 
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Всем привет 👋 Первое видео с нового телефона 📞 #поздравления #извинения #недоумение

Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov)

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Источник: korrespondent.net

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