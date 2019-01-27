Памятник Суворову, демонтированный в Киеве, передадут в музей Швейцарии

Памятник Александру Суворову, который демонтировали 24 января возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, планируют передать в музей Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского института нацпамяти.

"Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова. На этом завершится последний поход Суворова через Альпы", – сказано в заявлении.

Ожидается, что монумент отправят в швейцарский город Линталь, где находится частный музей Суворова, основанный Вальтером Гелером в 1986 году.

Ранее экспертная комиссия Министерства культуры приняла окончательное решение о переносе памятника российскому полководцу Александру Суворову.

В Киеве демонтировали памятник Суворову

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Источник: korrespondent.net