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27. 01. 2019

У побережья Фиджи произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в районе архипелага Фиджи. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 19:56 UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 436 километрах от города Сува, его очаг залегал на глубине 579 километров.

В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения

Ранее сообщалось, что 22 января в Индонезии зафиксировали два мощных землетрясения.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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