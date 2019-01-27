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27. 01. 2019

ВМС США пополнил ультрасовременный стелс-эсминец

Военно-морские силы США пополнил ракетный эсминец новейшего поколения Майкл Монсур (Michael Monsoor (DDG 1001), который почти незаметен для радаров. Об этом сообщили в Пентагоне.

По словам министра ВМС страны Ричарда Спенсера, новый эсминец "одно из самых боеспособных средств", которыми располагают Соединенные Штаты.

Майкл Монсур - это один из самых больших тяжелых кораблей своего класса. Его длина составляет 183 метра, а водоизмещение - 13,2 тысячи тонн. На эсминце установлено 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские и две зенитные установки.

Многоцелевой эсминец предназначен для обеспечения доминирования флота в прибрежных акваториях, поражения наземных целей высокоточным оружием, огневой поддержки операций сухопутных войск и морской пехоты, а также атаки против надводных кораблей противника.

Майкл Монсур стоит 4,5 миллиарда долларов. Дороже его только атомный авианосец Джеральд Форд, который оценивается в 13 миллиардов.

Ранее американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря.

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Источник: korrespondent.net

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