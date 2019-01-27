Замминистра Косово погиб при сходе лавины

Заместитель министра Косово по делам диаспоры Ариан Даци погиб в субботу, 26 января, под лавиной. Трагедия произошла в тот момент, когда он катался на лыжах в горах на юге края, сообщает сербское издание Вечерние новости.

Лавина на горнолыжном курорте Брезовица в 60 километрах от Приштины сошла в субботу днем. Тело погибшего под снегом обнаружили спасатели в местечке Орлово-гнездо. Другой информации о пострадавших нет.

Ариан Даци был сыном главы академии наук Косово Неджата Даци.

Ранее в Швейцарии лавины накрыли две группы лыжников. Два человека погибли и четверо пострадали.

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На Закарпатье лавина накрыла туристов

Источник: korrespondent.net