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27. 01. 2019

На Филиппинах произошли взрывы в церкви: 19 жертв

В результате двух взрывов на Филиппинах погибли не менее 19 человек и 48 пострадали. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 27 января.

Отмечается, что одно взрывное устройство было приведено в действие внутри католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе – в непосредственной близости от собора.

Среди погибших есть военнослужащие и мирные жители.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. Но в этом районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки Абу Сайяф, которая ранее присягнула на верность группировке Исламскому государству.

Ранее на этой неделе конвой миссии ООН по стабилизации в Мали подорвался на мине. Два миротворца погибли, несколько получили ранения.

Также сообщалось, что в Китае в одном из торговых центров города Чанчунь произошла серия взрывов. Погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net

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