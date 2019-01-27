На Донбассе за сутки 10 обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки, 26 января, подразделения сепаратистов 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенной Минскими соглашениями. Украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 27 января.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции ВСУ обстреливались из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Невельское; из гранатометов – вблизи поселка Невоселовка Вторая.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг дважды обстрелял позиции ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Крымское; дважды из минометов калибра калибра 82-мм., гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Екатериновка; из гранатометов – вблизи поселка Старый Айдар; из автоматических гранатометов – вблизи населенного пункта Луганское.

По данным украинской разведки, ответным огнем четыре сепаратиста были убиты и двое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 25 января на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Тогда один боец ВСУ погиб и четверо получили ранения.

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Источник: korrespondent.net