Лента RSS
Подписаться на ленту
27 января 2019, воскресенье, 09:43
-8°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
27. 01. 2019

В Одесской области еще один приход перешел в ПЦУ

Община поселка Сарата Одесской области приняла решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщила Одесской епархия ПЦУ на своей странице в Facebook в субботу, 26 января.

Отмечается, что участие в голосовании за переход Свято-Покровской общины в Единую православную церковь Украины приняли участие более 500 человек.

"После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", – говорится в сообщении.

Ранее в Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ. Такое решение приняли Свято-Димитриевского храма в селе Пужайково.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области еще один приход перешел в ПЦУ

Напомним, община села Пужайково стала первой в Одесской области, кто объявил о переходе с УПЦ МП в Единую поместную православную церковь Украины.

Также сообщалось, что в Винницкой области шесть приходов за неделю перешли в ПЦУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.