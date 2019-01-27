Число жертв наводнения в Индонезии достигло 68 человек

Не менее 68 человек погибли в результате наводнения и оползней на острове Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщило AFP в субботу, 26 января со ссылкой на местные власти.
"Около 6,7 тысяч человек в 14 районах были эвакуированы и в настоящее время живут в приютах, школах, палатках или мечетях", – говорится в сообщении.
При этом шесть человек считаются пропавшими без вести.
Наиболее пострадавшим считается район Гова, где погибли по меньшей мере 45 человек.
Отмечается, что уровень воды начал снижаться и многие люди стали возвращаться в свои дома, чтобы привести их в порядок.
Ранее сообщалось о гибели 26 человек и 24 пропавших без вести в результате наводнения в Индонезии. Из-за сильных дождей, которые продолжались несколько дней, вода преодолела дамбу Били-Били.
Напомним, на острове Мадагаскар за два дня погибли девять человек в результате наводнения, вызванного сильными ливнями. Люди погибли в столице острова Антананариву.
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Источник: korrespondent.net
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