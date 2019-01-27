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27. 01. 2019

На Филиппинах в двух взрывах в костеле во время Мессы погибли 19 человек

На Филиппинах в городе Холо — административном центре одноименного острова и провинции Сулу – во время утренней воскресной Мессы 27 января в католической церкви произошли два мощных взрыва.

Погибли 19 человек, еще 70 пострадавших, сообщает БелТА со ссылкой на Associated Press.

Одна бомба была заложена внутри костела, вторая – перед входом в него.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

По данным полиции, среди погибших 14 мирных жителей и 7 солдат.

Как заявил министр обороны Филлипин Дельфин Лоренцана, войска приведены в состояние повышенной боевой готовности, отдан приказ принять меры для обеспечения безопасности всех общественных мест.

Пострадавшие при взрывах доставлены в медицинские учреждения, им оказывают необходимую помощь. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Источник: krynica.info

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