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27. 01. 2019

Украинец пытался вывезти в Польшу сотни старинных монет

Украинские правоохранители изъяли на границе с Польшей одну из крупнейших партий старинных монет. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 27 января.

Отмечается, что монеты обнаружили в поезде Интерсити Киев – Перемышль по оперативной информации работников СБУ. Их перевозил гражданин Украины 1962 года рождения.

"375 монет, среди которых были датированные началом XVIII века, времен Сигизмунда I, Екатерины II, Александра II, Елизаветы I, античные и польские монеты, монеты времен СССР и другие, изъяли", – говорится в сообщении.

Коллекцию передали компетентным органам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.

Cмотрите фотогалерею: Украинец пытался вывезти в Польшу сотни старинных монет

Ранее в аэропорту Борисполь задержали американца, который пытался незаконно ввезти в Украину коллекцию монет, слитков золота и серебра.

Также сообщалось, что археологи нашли в Киеве клад времен Российской империи – два килограмма серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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