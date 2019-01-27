Под Киевом ограбили народного депутата – СМИ

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили на парковке возле гипермаркета в селе Ходосовка Киево-Святошинского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области в воскресенье, 27 января.

Утверждается, что неизвестный разбил правое переднее стекло в припаркованном автомобиле Land Rover, принадлежащем нардепу.

"Сам Куренной в этот момент находился за рулем этого авто. Злоумышленник на глазах у парламентария забрал с пассажирского сиденья небольшую кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, травматический пистолет Форт, а также телефон Nokia 3310", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле Volkswagen. Он поехал в направлении Обухова.

По данному факту начато уголовное производство по статье о грабеже (ст. 186 УК Украины).

Напомним, в аэропорту Борисполь обокрали автомобиль народного депутата от ВО Батькивщина Владислава Бухарева. Он обратился в полицию и заявил о том, что на его автомобиле Lexus открутили колпаки.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске телефонный мошенник выманил около 140 тысяч гривен у 15-летней дочери народного депутата от БПП Юрия Соловья.

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Источник: korrespondent.net