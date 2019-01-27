Лента RSS
Подписаться на ленту
27 января 2019, воскресенье, 12:59
-8°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
27. 01. 2019

Под Киевом ограбили народного депутата – СМИ

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили на парковке возле гипермаркета в селе Ходосовка Киево-Святошинского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области в воскресенье, 27 января.

Утверждается, что неизвестный разбил правое переднее стекло в припаркованном автомобиле Land Rover, принадлежащем нардепу.

"Сам Куренной в этот момент находился за рулем этого авто. Злоумышленник на глазах у парламентария забрал с пассажирского сиденья небольшую кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, травматический пистолет Форт, а также телефон Nokia 3310", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле Volkswagen. Он поехал в направлении Обухова.

По данному факту начато уголовное производство по статье о грабеже (ст. 186 УК Украины).

Напомним, в аэропорту Борисполь обокрали автомобиль народного депутата от ВО Батькивщина Владислава Бухарева. Он обратился в полицию и заявил о том, что на его автомобиле Lexus открутили колпаки.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске телефонный мошенник выманил около 140 тысяч гривен у 15-летней дочери народного депутата от БПП Юрия Соловья.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.