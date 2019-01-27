В Японии компании получили конверты с цианидом

В Японии девять компаниями в разных районах страны получили конверты с порошком, содержащим цианистый калий. Об этом сообщил телеканал NHK в воскресенье, 27 января.

Отмечается, что конверты были доставлены в минувшую пятницу в офисы некоторых фармацевтических фирм в Токио и Осаке, продовольственной компании в северном городе Саппоро, а также в издательство газеты Mainichi Shimbun в столице Японии.

Следователи провели проверку содержимого конвертов и выяснили, что в нескольких случаях в порошок был подмешан цианид.

При этом как минимум в одном конверте содержалось требование перевести на счет $31 тысячу в биткойнах. В противном случае автор письма грозился распространить некие продукты с цианидом.

Кроме того, несколько писем были отправлены от имени основателя экстремистской секты Аум Синрике Тидзуо Мацумото, известного под именем Секо Асахара. Он вместе с другими руководителями организации, причастной к зариновой атаке в токийском метро в 1995 году, был казнен в прошлом году.

Напомним, в октябре 2018 года СМИ сообщили, что президенту США Дональду Трампу был отправлен по почте конверт с ядом. Предполагается, что в конверте, содержалось токсичное вещество рицин.

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Источник: korrespondent.net