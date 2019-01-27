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27. 01. 2019

В Хмельницкой области отравились восемь детей

В одном из детских садов в Городе Нетешин в Хмельницкой области зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания. Об этом накануне сообщило региональное управление Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что к врачам педиатрам обратились восемь больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 Теремок. Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция.

"К возникновению возгорания могло привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов", – говорится в сообщениии.

В настоящее время специалисты ведомства начали внеплановую проверку садика, в который ходили дети. По данному факту направлены материалы в правоохранительные органы.

Напомним, на этой неделе 12 детей отравились после поездки в школьном автобусе в село Морозовка. Три ребенка попали в реанимацию.

Ранее в селе Дихтинец Путильского района Черновицкой области 16 учеников местной школы были госпитализированы в больницу из-за отравления препаратом слезоточивого и раздражающего действия.

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Источник: korrespondent.net

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