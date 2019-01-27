В городе Каменец-Подольский произошел пожар в гостинице в переулке Грушевского. Были спасены восемь человек, сообщает управление ГСЧС в Хельницкой области в воскресенье, 27 яваря.

О пожаре стало известно в 22:27 вечера субботы. Спасателей вызвали сотрудники гостиницы.

"На месте происшествия разведка установила, что горят подсобные помещения отеля на втором этаже, а площадь пожара достигла 70 кв. м... За короткий отрезок времени удалось укротить пламя и не допустить переброски огня на всю площадь отеля, и на рядом расположенные помещения магазинов. Пожар локализован в 23:12 и ликвидирован в 23:25", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В Каменец-Подольском произошел пожар в отеле

Ранее в декабре в городе Яремче произошел крупный пожар в четырехэтажном здании недействующего отеля на мансардном этаже. К тушению привлекалось 48 человек и 11 единиц техники. Никто не пострадал.

А во время пожара в селе Яблуница Ивано-Франковской области сгорела гостиница. Тогда погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net