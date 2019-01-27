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27. 01. 2019

На Донбассе очистили от мин почти 45 га за неделю

В течение недели подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил очистили от мин 44,61 га территории. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 27 января.

"По итогам выполнения задач в течение недели подразделениями ГСЧС из состава Объединенных сил: очищено 44,61 га территории, обнаружено и обезврежено 63 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.

По информации ООС это обеспечило ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места. Также смогли функционировать пункты оказания помощи населению в пределах КПВВ, где была оказана различная помощь более 300 лицам.

Также военные добавили, что основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Напомним, с начала выполнения гуманитарного разминирования на Донбассе обезврежены почти 166 тысяч взрывоопасных предметов. С начала выполнения гуманитарного разминирования в регионе проведено разминирование участков местности общей площадью более 26 200 га, около 94 га водной акватории.

Всего на Донбассе с момента начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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