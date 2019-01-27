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27. 01. 2019

Гройсман отправится с визитом в Норвегию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с визитом Норвегию. Об этом сообщает правительственный портал в воскресенье, 27 января.

Отмечается, что поездка главы правительства состоится уже завтра.

"Во время международных встреч экономика и бизнес является большим компонентом. В понедельник я буду находиться в Осло, будем обсуждать дальнейшие возможности сотрудничества", – сказал Гройсман.

Отмечается, что этот визит призван способствовать укреплению украинского-норвежского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, налаживанию прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Одним из центральных событий визита станет украинско-норвежский бизнес-форум.

Гройсман отметил, что для Украины вопрос привлечения инвестиций является одним из приоритетов. А его реализация состоит в реализации условий для инвестирования.

Ранее сообщалось, что Норвегия инвестирует до 400 млн евро в возобновляемую энергетику в Украине. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Также стало известно, что за 2017 год товарооборот Украины с Норвегией вырос на 32,1%, а украинский экспорт увеличился на 36,4%.

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Источник: korrespondent.net

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