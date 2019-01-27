В Канаде заметили редкого енота

В канадской провинции Онтарио был замечен редкий енот-альбинос. Об этом накануне сообщило агентство CTV News.

Отмечается, что животное на этой неделе увидела жительница городка Сифорт Трейси Нэш. Сначала она решила, что это – опоссум. Но, присмотревшись внимательнее, поняла, что это редкий енот-альбинос.

По словам Нэш, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.

Отмечается, что альбиносы очень редко встречаются среди енотов – один на 750 тысяч животных.

Ранее в канадском Торонто енот забрался в жилой дом и опустошил все запасы хлеба на кухне. Только после этого животное покинуло дом.

А в американском городе Оушен-Сити в штате Нью-Джерси енот залез по отвесной стене на высотное здание и упал на землю с высоты примерно девятого этажа.

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Источник: korrespondent.net