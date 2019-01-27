В больнице Бердянска произошла стрельба, есть пострадавшие

В Бердянске гражданин России устроил стрельбу в здании городской больницы, в результате чего был ранен охранник. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 27 января.

"26 января около 15:35 в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из городской больницы о конфликте и стрельбе в помещении медицинского учреждения по улице Консульской города Бердянск", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что на первом этаже больницы между двумя посетителями и частным охранником медицинского учреждения возник конфликт, в результате которого один из мужчин достал оружие и дважды выстрелил в работника медицинского учреждения.

Стрелок пытался скрыться, но его задержали посетители больницы и медики, которые стали свидетелями происшествия.

Правонарушителем оказался гражданин России 1978 года рождения. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия и изъят револьвер под патрон Флобер.

Пострадавшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в шашлычной Золотой шампур произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали два охранника службы Сириус.

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Источник: korrespondent.net