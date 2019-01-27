МВФ прогнозирует Венесуэле инфляцию в 10 миллионов процентов

Инфляция в Венесуэле в текущем году продолжит расти и по его итогам может достичь 10 миллионов процентов, заявил директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда Алехандро Вернер, передает ТАСС.

"Ускорение гиперинфляции с уровня, который в 2018 году был близок к 2 миллионов процентов, перейдет к уровню, который в 2019 году, если я правильно помню, должен быть в районе 10 миллионов процентов", - сказал Вернер.

Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 миллиона процентов.

Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны.

Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

Напомним, что в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Власть применяла силу для разгона манифестаций.

23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

Евросоюз призвал власти Венесуэлы провести досрочные выборы президента в ближайшее время.

Источник: korrespondent.net