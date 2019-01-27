Депутаты РФ и Украины обсуждают дуэль в Facebook

Сенатор РФ Игорь Морозов, 25 января заявил, что готов стреляться с украинским нардепом Бориславом Березой. Украинец пригласил Морозова в Киев, а тот пообещал "обсудить этот вопрос".

Морозов - сенатор от Рязанской области, он представился офицером КГБ в отставке и призвал Березу назвать место и время для дуэли из-за инцидента со скандальной российской телеведущей Ольгой Скабеевой на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я – с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция – 100 метров", - написал российский сенатор в своем Facebook.

Позже запись пропала со странице Морозова, но он объяснил это действиями администрации соцсети и подтвердил, что его предложение в силе.

Береза, в свою очередь, назначил встречу российскому сенатору в Киеве, 1 февраля.

"Раз этот сенатор рязанского разлива сказал "а", то пусть говорит и "б". Жду его в пятницу 1 февраля в 12-00 возле центрального входа Верховной Рады по адресу Киев, улица Михайла Грушевского 5. А там разберемся. Может вожжами отвоспитываю его, а может оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", - написал Береза на своей странице в Facebook.

Украинский нардеп назвал российского сенатора "рязанским недоразумением с комплексом неполноценности", "порейтузной шелупенью" и "российским клоуном".

Позже Морозов в эфире радиостанции Говорит Москва заявил, что готов приехать в Киев.

"Это же официальная поездка в Украину. Буду обсуждать этот вопрос", - сказал Морозов.

По словам сенатора, если поездку не согласуют, он предложит третью страну в качестве места для дуэли.

Напомним, что во время выступления в ПАСЕ перед представителями СМИ вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, российская журналистка Ольга Скабеева начала перебивать украинского политика. В свою очередь Береза, чтобы россиянка не мешала, встал между ней и Геращенко. Скабеерва обвинила нардепа в приминении физической силы.

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Источник: korrespondent.net