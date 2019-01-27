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27. 01. 2019

Украинский моряк в СИЗО РФ не получает письма - адвокат

 
Украинский моряк Владимир Терещенко, которого в России удерживают в СИЗО Лефортово, не получает писем от родных, сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская, посетившая моряка в СИЗО.
 
"До сих пор ни одного письма он не получил, хотя его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма", - рассказала адвокат.
 
Кроме того, Терещенко не разрешили позвонить матери при задержании, вопреки требованиям российского УПК, а также один раз отказали в ходатайстве на телефонный звонок. По словам Георгиевской, он пишет еще одно заявление на телефонный звонок, а также на свидания.
 
 
По ее словам, в камере, где находится Терещенко, холодно из-за дырки в стене. Также в корпусе нет горячей воды и телевидения. Моряк просил о переводе в другую камеру, но безрезультатно.
 
"Сокамерник - мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена", - рассказала адвокат.
 
Также, по ее словам, у Терещенко начали болеть зубы.
 
"У него начали болеть зубы. Думаю, это стресс, гадкая московская вода и экология, ну и тюремное содержание, конечно. Он в пятницу написал заявку на врача, данная ситуация у нас на контроле", - сообщила правозащитница.
 
По словам Георгиевской, Владимир читает книги и занимается спортом, много шутит и держится молодцом.
 
Напомним, ранее в РФ заявили, что двое раненых во время вооруженного захвата украинских судов в Керченском проливе моряков Андрей Артеменко и Андрей Эйдер выздоровели в больнице СИЗО Матросская тишина и могут быть отправлены в СИЗО Лефортово.
 

Источник: korrespondent.net

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