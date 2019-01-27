Мадуро отклонил требование перевыборов в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны, объявив себя президентом, сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.
Мадуро заявил, что он открыт для диалога.
Он также отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы "невероятной, но не невозможной".
Напомним, ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.
Источник: korrespondent.net
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