Британия может ввести военное положение при Brexit – СМИ

В британском правительстве готовы ввести чрезвычайное и даже военное положение в случае беспорядков, связанных выходом из ЕС без соглашения, сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.

В частности, чиновники обсуждают особенности использования принятого в 2004 году закона о чрезвычайных ситуациях в случае акций гражданского неповиновения в связи с выходом Британии из ЕС 29 марта.

Закон позволяет властям объявлять комендантский час, проводить конфискацию имущества, вводить запреты на передвижение, а также применять войска. Также правительство получает возможность максимум на 21 день приостанавливать действие законов, за исключением закона о правах человека.

Критики закона утверждают, что предусмотренные им меры являются "драконовскими".

В британском правительстве настаивают, что делают все для того чтобы избежать негативного сценария.

"Уважение к результатам референдума означает выход из ЕС. Премьер-министр говорила о перебоях в связи с выходом из ЕС без соглашения, однако как ответственное правительство, мы делаем надлежащие шаги для того чтобы минимизировать эти перебои и обеспечить готовность страны" - сказал представитель правительства.

Сообщается, что британская армия уже заготовляет запасы пищи, топлива, оборудования и боеприпасов на своих базах за рубежом, чтобы избежать нехватки в случае выхода Британии из ЕС без соглашения.

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II на фоне продолжающихся разногласий вокруг Brexit призвала политиков страны найти общий язык.