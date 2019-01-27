Служащий Верховной Рады избил полицейского - СМИ

Во Львовской области руководитель секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик нанес телесные повреждения патрульному полицейскому во время остановки авто по требованию правоохранителей, сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на журналистку Викторию Балицкую.

Инцидент произошел 26 января около 22:00 на кольцевой дороге между населенными пунктами Рудно и Рясное-Русское (Львовской области), где патрульные остановили автомобиль BMW X5, который двигался без включенных фар ближнего света.

"За рулем была женщина, в салоне находился мужчина. По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо. Выяснилось, что пассажир - Юрий Сорочик, который является руководителем секретариата комитета ВРУ. Госслужащего задержали и доставили в Шевченковский отдел полиции", - говорится в сообщении.

И госслужащий - с ушибами, и патрульный - с подозрением на черепно-мозговую травму - обратились к медикам.

"Сорочик утверждал, что его избили полицейские. На водителя составили протокол об админнарушении, по факту избиения патрульного открыто уголовное производство по ч.2 ст. 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сообщила Балицкая.

По данным издания, информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины, но других деталей не уточнили.

Напомним, что 16 января в Харькове неизвестные выстрелили в полицейского и скрылись. Правоохранителям известно имя заказчика нападения на офицера полиции.

Источник: korrespondent.net