В Гааге при взрыве обрушилось несколько жилых домов

В голландском городе Гаага произошел взрыв, который привел к обрушению нескольких жилых домов, сообщает Disctrict8.

В результате взрыва на улице Яна ван дер Хайденстраата было обрушено несколько домов. До сих пор остается неизвестным сколько людей находилось в домах и какое количество сейчас под завалами. В данное время с места происшествия было эвакуировано двух пострадавших.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l