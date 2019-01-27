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27. 01. 2019

В Гааге при взрыве обрушилось несколько жилых домов

В голландском городе Гаага произошел взрыв, который привел к обрушению нескольких жилых домов, сообщает Disctrict8.

В результате взрыва на улице Яна ван дер Хайденстраата было обрушено несколько домов.  До сих пор остается неизвестным сколько людей находилось в домах и какое количество сейчас под завалами. В данное время с места происшествия было эвакуировано двух пострадавших.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l

— Redactie District8 (@RedactieD8) 27 января 2019 г.

Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа. Спасательные службы провели эвакуацию жителей соседних домов, так как существует вероятность дальнейшего обрушения.

Напомним, что из-за взрыва газа в одном из многоквартирных домов на севере Тбилиси пострадали шесть человек.

Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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