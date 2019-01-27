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27. 01. 2019

Сутки на Донбассе: всего один обстрел, потерь нет

 
За текущие сутки, 27 января, по состоянию на 18.00, противник один раз обстрелял позиции украинских войск на Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
 
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
 
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
 
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
 
Напомним, что за минувшие сутки, 26 января, подразделения сепаратистов 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенной Минскими соглашениями. Украинские военные не пострадали.
 

Источник: korrespondent.net

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