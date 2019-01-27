В Москве из Третьяковской галереи украли картину

Вечером воскресенья, 27 января из Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым 1908 года создания, сообщают РИА Новости.

Сначала об этом сообщили в социальных сетях; чуть позже исчезновение картины подтвердили в министерстве культуры. МВД России официально подтвердило, что ведет розыск похитителя, в настоящий момент в галерее ведется досмотр, полицейские и сотрудники Росгвардии проверяют и опрашивают всех, кто находится в здании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Только что в Третьяковской галерее с выставки Архипа Куинджи одолжили на неопределенный срок картину! Одолжившего картину, убедительно прошу повестить ее на место!) Картина «Ай-Петри. Крым» датируется периодом 1898–1908 годов. Точная дата ее создания не установлена. Полотно размером 39х53 см выполнено маслом на бумаге и холсте. #люди #галерея #картины #искусство #хобби #куинджи #третьяковка #воры #событие #новость #красота #москва #раритет #шедевр Публикация от Андрей Кудин (@kudin417) 27 Янв 2019 в 8:10 PST

Неизвестный унес картину во время работы выставки — когда в зале находились и другие посетители. Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился.

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842-1910) открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 6 октября и должна продлиться до 17 февраля. Ретроспектива Куинджи пользуется большой популярностью — все онлайн-билеты на нее уже раскуплены.

Над картиной Ай-Петри. Крым художник работал с 1898 по 1908 годы, изображена на ней крымская гора Ай-Петри с окружающей ее грядой. Постоянно картина хранилась в Русском музее, откуда ее и привезли на выставку. По данным агентства российских СМИ, полотно застраховано на 12 миллионов рублей. Напомним, что в Париже из концертного зала Батаклан неизвестные похитили работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную жертвам терактов в Париже 2015 года. Картина была нарисована на одной из дверей здания.

Источник: korrespondent.net