Лента RSS
Подписаться на ленту
27 января 2019, воскресенье, 23:54
-7°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
27. 01. 2019

Норвегия установила новый рекорд по продажам экоавто

Норвегия по итогам 2018 года установила рекорда по доле экологичных автомобилей - как среди новых регистраций, так и среди всех машин на дорогах, свидетельствуют данные Службы информации о дорожном движении Норвегии, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным службы, автомобили на новых источниках энергии, в том числе с электрическими или водородными двигателями, в прошлом году составили 31,2% всех проданных в стране новых машин, в 2017 году эта доля равнялась 20,9%.

С учетом гибридных моделей в норвежском автопарке появилось 49,1% таких автомобилей, на 10,2% больше, чем годом ранее.

Объемы реализации экологичных машин подскочили на 40% по сравнению с 2017 годом. Между тем доля автомобилей с дизельным двигателем в продажах снизилась с 23,1% в 2017 году до 17,7% в 2018 году.

В общей сложности из 2 миллионов машин на дорогах Норвегии 10% приходится на экологичные автомобили.

Электромобили в Норвегии не облагаются НДС и налогом на покупку автомобиля, поэтому обходятся дешевле, чем аналогичная новая машина на бензине или дизельном топливе. Кроме того, во многих населенных пунктах экологичным автомобилям предлагается бесплатная парковка, а кое-где также бесплатная подзарядка и право пользование полосами для общественного транспорта.

Правительство Норвегии хочет постепенно снизить льготы и привилегии для владельцев автомобилей на новых источниках энергии. Однако они сохранятся как минимум до следующих выборов в 2021 году.

Напомним, что украинцы в 2018 году приобрели 5,3 тысячи электромобилей, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.